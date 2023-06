Kazimierz Jaroszewski nie żyje. Zdjęcia z pogrzebu byłego komendanta wojewódzkiego KM PSP we Włocławku

Żegnając przełożonego w imieniu byłych podwładnych, pracowników cywilnych PSP i kolegów mł. brygadier w stanie spoczynku dr Zdzisław Jan Zasada były naczelnik wydziału organizacji kadr, powiedział: „Czcigodna pogrążona w smutku Rodzino, Koleżanki i Koledzy strażacy, drodzy Państwo Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie, skłania do zadumy i refleksji. Dzisiaj, żegnając wieloletniego przełożonego, a dla niektórych także Kolegę, świętej pamięci starszego brygadiera Kazimierza Jaroszewskiego, chcielibyśmy zapewnić, że słowa Wisławy Szymborskiej – „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” – będą dla nas wskazaniem i zobowiązaniem.

Na taką dobrą pamięć Kazimierz Jaroszewski zasłużył całym swoim pięknym i zapewne zbyt krótkim życiem. Odzwierciedla je znacząca myśl innego wielkiego Polaka, Władysława Bartoszewskiego – „Warto być przyzwoitym”. Życie świętej pamięci Kazimierza, to stuprocentowa wierność tej zasadzie. Bez kalkulacji, bez wyrachowania, bez hipokryzji. Po prostu takim był człowiekiem. Zawsze życzliwy, pogodny i uczynny. Zawsze, z ponadprzeciętną determinacją realizujący wyznaczone cele i postanowienia. Zawsze z pasją i szczerością do ludzi, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących w chwilach zagrożenia ich zdrowia lub życia.

W tym miejscu muszę nadmienić, że moje myśli – jak i wielu innych strażaków pełniących kierownicze stanowiska w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych i od 1992 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku – zwracają się ku tobie Panie Komendancie.

Swoją humanitarną służbę dla bliźnich związałeś z zawodową, a także ochotniczą ochroną przeciwpożarową. W latach 1965 – 1968 studiowałeś w Szkole Oficerów Pożarnictwa w Warszawie połączonej z odbyciem służby wojskowej. Zawodową służbę pożarniczą zacząłeś jako oficer w Komendzie Rejonowej SP w Lipnie i jako zastępca komendanta w Rypnie, po czym służyłeś w Zawodowej Straży Pożarnej w Zakładach „Azotowych” Włocławek. W latach 1976 – 1982 byłeś sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP we Włocławku. W 1982 roku zostałeś mianowany zastępcą komendanta wojewódzkiego straży pożarnych we Włocławku. Funkcję tę pełniłeś do 15 września 1995 roku, po czym przeszedłeś w stan spoczynku.