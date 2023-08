Kradzież mienia w Radziejowie na ponad trzy tysiące złotych. 36-latek zatrzymany. Zdjęcia

Pracujący nad sprawą policjanci, ustalali świadków, przeglądali monitoringi i wytypowali osobę, która mogła dokonać tego przestępstwa. Zatrzymany to 36-letni mieszkaniec powiatu radziejowskiego. Zebrany w sprawie materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie mu zarzutów kradzieży. Policjanci odzyskali prawie wszystkie skradzione przedmioty, które już wróciły do właściciela. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności - informuje Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.