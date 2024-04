Michał Jarliński z Championa Włocławek gotowy na mistrzostwa Europy 2024 w boksie w Belgradzie

Ostatni etap przygotowań męskiej kadry odbył się w Spale, gdzie zawodnicy szlifowali formę do ostatniej niedzieli przed wyjazdem . Po zakończeniu Mistrzostw Europy, trenerzy ogłoszą składy na drugi turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich, który odbędzie się w Tajlandii. To ważny moment dla zawodników, którzy mają szansę na udział w olimpiadzie.

Mimo że mistrzostwa w Belgradzie nie są zaliczane do kwalifikacji olimpijskich, stanowią one istotny etap przygotowawczy dla zawodników. Zawody te są również okazją do sprawdzenia formy przed ważniejszymi turniejami. "Podchodzę do tego ostrożnie. Wolę niespodzianki niż rozczarowania" - dodaje trener Proksa, podkreślając, że każde zawody są dla zawodników cennym doświadczeniem.