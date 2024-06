MOPR Włocławek zaprosił seniorów do parku na Słodowie. Zdjęcia, wideo Renata Brzostowska

We wtorkowe popołudnie w parku na Słodowie we Włocławku spotkali się seniorzy, by w pięknym otoczeniu przyrody, miło i aktywnie spędzić czas. Organizatorem i pomysłodawcą spotkania był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia i wideo z wydarzenia.