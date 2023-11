Niewybuchy w jednym z domów w powiecie włocławskim? Sprawą zajmuje się prokuratura

Włocławka policja przekazała nam, że w sobotę 11 listopada 2023 roku zostali powiadomieni o ujawnieniu w jednym z domów na terenie powiatu włocławskiego przedmiotów, których posiadanie może być zabronione.

„W sobotę (11 listopada 2023) zostaliśmy powiadomieni przez rodzinę, że podczas sprzątania po zmarłym domku mieszczącego się na terenie powiatu włocławskiego, rodzina ujawniła przedmioty, których posiadanie może być zabronione. Przedmioty te zostały zabezpieczone do dalszych badań. Co do rodzaju zabezpieczonych materiałów wypowie się biegły. Z dotychczasowych wstępnych ustaleń wynika, iż nie było zagrożenia dla innych osób lub mienia” – przekazał nam sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.