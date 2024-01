Oto jakie podwyżki dostaną nauczyciele w 2024 roku. Tyle trafia na ich konta

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2024 roku minimalne krajowe wynagrodzenie na pełnym etacie wynosi 4242 zł brutto. Oznacza to, że nauczyciel poczatkujący i mianowany może zarabiać mniej niż aktualna minimalna krajowa.

To jednak może być nie koniec podwyżek dla nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego walczy o dalszą poprawę sytuacji finansowej dla nauczycieli. Dlatego do sejmu trafił obywatelski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. Według niej wynagrodzenie belfrów od 2025 roku miałyby być powiązane ze średnim krajowym wynagrodzeniem w gospodarce. Takie rozwiązanie zapewniałoby nauczycielom regularne podwyżki i zapobiegło sytuacji, w której ich wynagrodzenia tak bardzo zbliżyły się do minimalnego krajowego wynagrodzenia jak obecnie.