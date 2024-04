Oto wyniki głosowania do rady miasta i na prezydenta we Włocławku w wyborach samorządowych 2024

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4

Mamy już oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4 podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Jak głosowali mieszkańcy? Przedstawiamy oficjalne wyniki PKW.

Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 1

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: VUKOVIĆ-KWIATKOWSKA Irena Maja: pozycja 1 : 7,55% (618 głosów) GOŁĘBIESKI Andrzej Wiesław: pozycja 2 : 8,83% (723 głosów) KRZEMIENIEWSKI Stanisław: pozycja 3 : 4,94% (404 głosów) CZYŻNIAK Sebastian: pozycja 4 : 0,67% (55 głosów) JAWORSKI Krzysztof Marek: pozycja 5 : 1,41% (115 głosów) SADOWSKA Wiesława Zofia: pozycja 6 : 0,9% (74 głosów) DĄBROWSKA Paulina Martyna: pozycja 7 : 0,81% (66 głosów) LACHOWICZ Krzysztof Piotr: pozycja 8 : 1,22% (100 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: WESOŁOWSKI Dariusz: pozycja 1 : 3,67% (300 głosów) KUCZMARSKI Kamil: pozycja 2 : 1,93% (158 głosów) KWAPIŃSKI Witold: pozycja 3 : 0,43% (35 głosów) SOBOTKA Małgorzata: pozycja 4 : 0,99% (81 głosów) MAJEWSKA Alicja: pozycja 5 : 0,56% (46 głosów) WITCZAK-PIWOWARCZYK Patrycja Małgorzata: pozycja 6 : 0,38% (31 głosów) PIOTROWSKI Marcin: pozycja 7 : 0,27% (22 głosów) RYDZYŃSKI Michał: pozycja 8 : 0,23% (19 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: SZEWCZYK Szymon Paweł: pozycja 1 : 12,45% (1 019 głosów) MUSZALIK Wanda Maria: pozycja 2 : 6,17% (505 głosów) BUŁAWA Jacek: pozycja 3 : 1,11% (91 głosów) MAJEWSKA Wiesława: pozycja 4 : 0,64% (52 głosów) KOMOREK Monika: pozycja 5 : 1,03% (84 głosów) SOBCZAK Iwona Elżbieta: pozycja 6 : 0,94% (77 głosów) NOWOTKA Daniel Kazimierz: pozycja 7 : 0,55% (45 głosów) GUTOWSKI Piotr Dariusz: pozycja 8 : 1,27% (104 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: TOBJASZ Daniel Grzegorz: pozycja 1 : 12,28% (1 005 głosów) ZWOLIŃSKI Piotr Paweł: pozycja 2 : 4,09% (335 głosów) BRODZIŃSKA Ewelina: pozycja 3 : 6,01% (492 głosów) LEWANDOWSKA-WICHROWSKA Wanda: pozycja 4 : 2,98% (244 głosów) CHARASZKIEWICZ Paweł Marceli: pozycja 5 : 2,59% (212 głosów) KOPYŚĆ Agata Helena: pozycja 6 : 2,38% (195 głosów) WIŚNIEWSKI Krystian: pozycja 7 : 0,66% (54 głosów) RUTECKA Aleksandra Adela: pozycja 8 : 3,16% (259 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJA MACIAKA: RUDNICKI Paweł: pozycja 1 : 2,09% (171 głosów) ORLIŃSKI Jacek Andrzej: pozycja 2 : 1,54% (126 głosów) SUSKA Ilona: pozycja 3 : 0,67% (55 głosów) MICHALSKA Iwona Łucja: pozycja 4 : 0,23% (19 głosów) KURACZYK Marta Leokadia: pozycja 5 : 0,23% (19 głosów) SZADKOWSKI Marek: pozycja 6 : 0,11% (9 głosów) KURZĘPA Rafał: pozycja 7 : 0,5% (41 głosów) VARELA MEJIAS David: pozycja 8 : 0,21% (17 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYMPATYKÓW POLSKIEJ LEWICY: LEWANDOWSKI Józef Marian: pozycja 1 : 0,53% (43 głosów) CICHEWICZ Krzysztof: pozycja 2 : 0,09% (7 głosów) OBIELECKI Józef Wojciech: pozycja 3 : 0,23% (19 głosów) CHEJMANOWSKA Julita: pozycja 4 : 0,09% (7 głosów) ADAMKOWSKI Andrzej: pozycja 5 : 0,1% (8 głosów) SZYMCZAK-ZWOLIŃSKA Marta Anna: pozycja 6 : 0,06% (5 głosów) KARPIŃSKI Mateusz: pozycja 7 : 0,1% (8 głosów) KLOC Karolina: pozycja 8 : 0,12% (10 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 2

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SOBOLEWSKI Rafał Władysław: pozycja 1 : 12,27% (876 głosów) JASKÓLSKI Łukasz: pozycja 2 : 2,61% (186 głosów) KRYNICKA Maria Jolanta: pozycja 3 : 1,92% (137 głosów) CZARNOWSKI Mateusz Tomasz: pozycja 4 : 3,24% (231 głosów) PIWIŃSKA Monika: pozycja 5 : 0,94% (67 głosów) WRZESIŃSKI Kazimierz Edward: pozycja 6 : 0,85% (61 głosów) LISTKOWSKA Barbara: pozycja 7 : 0,49% (35 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: JURA-WALCZAK Agnieszka: pozycja 1 : 6,69% (478 głosów) CHUDZYŃSKI Jerzy Bogumił: pozycja 2 : 0,36% (26 głosów) ZIELIŃSKI Wojciech Krzysztof: pozycja 3 : 0,34% (24 głosów) KOZŁOWSKI Kamil Piotr: pozycja 4 : 0,15% (11 głosów) JAKUBOWSKI Dawid: pozycja 5 : 0,38% (27 głosów) NOWAK Aleksandra Marta: pozycja 6 : 0,49% (35 głosów) BĄGARD Maria Ludwika: pozycja 7 : 0,35% (25 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: HOFMAN-KUPISZ Joanna: pozycja 1 : 11,74% (838 głosów) ZDANOWSKI Jarosław: pozycja 2 : 0,59% (42 głosów) GRZĄDZIEL Krzysztof: pozycja 3 : 14,71% (1 050 głosów) PRZYBYSZ Małgorzata Elżbieta: pozycja 4 : 0,45% (32 głosów) LANKIEWICZ Mateusz: pozycja 5 : 0,6% (43 głosów) GÓRECKA Dorota Janina: pozycja 6 : 0,55% (39 głosów) CHEŁMINIAK Damian: pozycja 7 : 1,55% (111 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: SZCZEPAŃSKA Ewa: pozycja 1 : 10,18% (727 głosów) ZIÓŁKOWSKI Janusz Stanisław: pozycja 2 : 8,74% (624 głosów) CHMIELEWSKA Agnieszka: pozycja 3 : 6,29% (449 głosów) CZERWIŃSKI Grzegorz Adam: pozycja 4 : 1,19% (85 głosów) PORAJ-ROŻAŃSKA Monika: pozycja 5 : 0,73% (52 głosów) STELMASIK Marek Zbigniew: pozycja 6 : 1,15% (82 głosów) GRYGLEWSKI Gabriel: pozycja 7 : 1,32% (94 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJA MACIAKA: KACPROWICZ Patryk Krzysztof: pozycja 1 : 3,03% (216 głosów) ŚWIECH Krystian: pozycja 2 : 3,08% (220 głosów) MICHAŁOWSKA Elżbieta Beata: pozycja 3 : 0,36% (26 głosów) MARCINIAK Waldemar Marek: pozycja 4 : 0,38% (27 głosów) RUDNICKA Anna: pozycja 5 : 0,17% (12 głosów) DERESZEWSKA Aleksandra Lidia: pozycja 6 : 0,22% (16 głosów) SZWAK Tadeusz: pozycja 7 : 0,41% (29 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYMPATYKÓW POLSKIEJ LEWICY: NACZMAŃSKA Agnieszka: pozycja 1 : 0,66% (47 głosów) MORTKA Jacek: pozycja 2 : 0,08% (6 głosów) GRABOWSKA Violetta: pozycja 3 : 0,13% (9 głosów) GLONEK Wiktoria Monika: pozycja 4 : 0,56% (40 głosów) KLOC Wojciech Zbigniew: pozycja 5 : 0,07% (5 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 3

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: DĘBCZYŃSKI Janusz Antoni: pozycja 1 : 11,01% (1 279 głosów) KOWALSKI Krzysztof Adam: pozycja 2 : 2,69% (312 głosów) MAZIERSKI Józef Wiesław: pozycja 3 : 3,06% (356 głosów) ZASADA Ewa: pozycja 4 : 2,07% (240 głosów) RETECKI Wojciech Władysław: pozycja 5 : 1,34% (156 głosów) BANACHOWICZ Bożena Stanisława: pozycja 6 : 0,39% (45 głosów) CHMIELEWSKI Mateusz: pozycja 7 : 1,31% (152 głosów) PIETRUS Krystyna Ewa: pozycja 8 : 0,34% (39 głosów) SOBISZ Dagmara Karolina: pozycja 9 : 0,44% (51 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: SADZIŃSKI Sebastian Ziemowit: pozycja 1 : 2,07% (240 głosów) LISIECKI Jakub Andrzej: pozycja 2 : 2,26% (263 głosów) BIREK Agata Ewa: pozycja 3 : 0,73% (85 głosów) GERCHART Marcin: pozycja 4 : 0,93% (108 głosów) OSSOWSKI Andrzej Zbigniew: pozycja 5 : 0,28% (33 głosów) ZAKUTAJEW Nina Maria: pozycja 6 : 0,53% (61 głosów) PAWLATA Ewelina: pozycja 7 : 0,37% (43 głosów) KOPYCIŃSKA Emilia: pozycja 8 : 0,74% (86 głosów) GÓRALSKI Witold Igor: pozycja 9 : 0,25% (29 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: KOWAL Piotr: pozycja 1 : 10,12% (1 176 głosów) KORPALSKA Marlena Sylwia: pozycja 2 : 3,97% (461 głosów) LEBIEDZIŃSKI Jacek Waldemar: pozycja 3 : 1,41% (164 głosów) WAWRZONKOSKI Stanisław Kazimierz: pozycja 4 : 1,5% (174 głosów) OSIŃSKI Rajmund Jerzy: pozycja 5 : 1,28% (149 głosów) SKIBA Joanna: pozycja 6 : 1,14% (132 głosów) MAJCHROWICZ Anna Krystyna: pozycja 7 : 0,63% (73 głosów) KOWALSKA Aleksandra Iwona: pozycja 8 : 0,34% (39 głosów) GIRCZYC Jakub Łukasz: pozycja 9 : 3,37% (392 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: ZARĘBSKA Katarzyna Kamila: pozycja 1 : 14,5% (1 685 głosów) PIASECKI Arkadiusz: pozycja 2 : 10,55% (1 226 głosów) WASIELEWSKI Marek: pozycja 3 : 4,42% (514 głosów) RAKUĆ Jakub Bartosz: pozycja 4 : 1,66% (193 głosów) JAŚKIEWICZ-RUDZIŃSKA Beata Maria: pozycja 5 : 2,18% (253 głosów) BARANOWSKA Honorata: pozycja 6 : 1,11% (129 głosów) KRÓL Katarzyna Agnieszka: pozycja 7 : 0,71% (82 głosów) DONDALSKA Agnieszka Katarzyna: pozycja 8 : 0,46% (53 głosów) LEWANDOWSKI Jakub Adam: pozycja 9 : 2,79% (324 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJA MACIAKA: MACIAK Maciej: pozycja 1 : 4,11% (477 głosów) HORONZIAK Arkadiusz Anatoliusz: pozycja 2 : 0,57% (66 głosów) JABŁOŃSKA Agnieszka Helena: pozycja 3 : 0,15% (18 głosów) WIENCONEK Emilia: pozycja 4 : 0,2% (23 głosów) TUROWSKI Tomasz: pozycja 5 : 0,31% (36 głosów) LASSAK Dawid: pozycja 6 : 0,15% (18 głosów) WITWICKA Beata Renata: pozycja 7 : 0,05% (6 głosów) PERLIC Martyna Sandra: pozycja 8 : 0,1% (12 głosów) SŁAWIŃSKI Mikołaj Adam: pozycja 9 : 0,36% (42 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYMPATYKÓW POLSKIEJ LEWICY: SZYMAŃSKI Andrzej Artur: pozycja 1 : 0,63% (73 głosów) MYSZKE Aleksandra: pozycja 2 : 0,19% (22 głosów) KOWALEWSKI Dariusz: pozycja 3 : 0,03% (4 głosów) ŚNIOCH Elżbieta: pozycja 4 : 0,03% (3 głosów) MICHALSKA Żaneta Katarzyna: pozycja 5 : 0,04% (5 głosów) GRABOWSKI Andrzej Krzysztof: pozycja 6 : 0,06% (7 głosów) KRZYŻANOWSKA Agnieszka: pozycja 7 : 0,07% (8 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 4

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: CHMIELEWSKI Jarosław: pozycja 1 : 13,23% (1 005 głosów) RAJS Tyberiusz Marek: pozycja 2 : 4,08% (310 głosów) KOZIŃSKI Andrzej Marek: pozycja 3 : 7,62% (579 głosów) FRANKOWSKI Antoni Piotr: pozycja 4 : 0,83% (63 głosów) PRZYWIECZERSKA Barbara Anna: pozycja 5 : 0,61% (46 głosów) MAZIARZ Łucja: pozycja 6 : 0,25% (19 głosów) CHODULSKA Marta: pozycja 7 : 0,66% (50 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: MORACZEWSKA Barbara Ewa: pozycja 1 : 4,49% (341 głosów) SZYMAŃSKI Szymon: pozycja 2 : 1,72% (131 głosów) GRZYBOWSKA Dorota: pozycja 3 : 0,55% (42 głosów) JANKOWSKA Beata: pozycja 4 : 0,33% (25 głosów) KEMPIŃSKI Ireneusz Andrzej: pozycja 5 : 0,33% (25 głosów) SZYMAŃSKA Marzena Elżbieta: pozycja 6 : 0,34% (26 głosów) JANKOWSKI Zbigniew: pozycja 7 : 0,62% (47 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: GRISZCZUK Igor: pozycja 1 : 14,77% (1 122 głosów) RUTKOWSKA Elżbieta Jadwiga: pozycja 2 : 5,37% (408 głosów) WOŹNIKOWSKI Jakub Filip: pozycja 3 : 3,34% (254 głosów) WITCZAK Katarzyna: pozycja 4 : 2,59% (197 głosów) CZAJKA Krzysztof Marek: pozycja 5 : 1,42% (108 głosów) MAŚLANKA Kinga Katarzyna: pozycja 6 : 1,07% (81 głosów) PUŁANECKI Jarosław Piotr: pozycja 7 : 2,2% (167 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: KOPACZEWSKA Domicela Katarzyna: pozycja 1 : 10,87% (826 głosów) HUPAŁO Ewa Teresa: pozycja 2 : 7,65% (581 głosów) DROŻDŻEWSKI Janusz Józef: pozycja 3 : 0,89% (68 głosów) RĘBIAŁKOWSKI Dariusz: pozycja 4 : 1,03% (78 głosów) DANIELEWSKA Dorota: pozycja 5 : 2,59% (197 głosów) DYDAK Tomasz: pozycja 6 : 0,62% (47 głosów) JAGIEŁA Maciej: pozycja 7 : 4,33% (329 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJA MACIAKA: CZAJKOWSKI Michał Maciej: pozycja 1 : 2,28% (173 głosów) DZIEDZIC Tomasz: pozycja 2 : 0,79% (60 głosów) KOPYCIŃSKA Renata: pozycja 3 : 0,8% (61 głosów) MAGIERA Katarzyna Celina: pozycja 4 : 0,46% (35 głosów) PORAJ-ROŻAŃSKA Jadwiga Wiktoria: pozycja 5 : 0,24% (18 głosów) HOFFMAN Juliusz: pozycja 6 : 0,18% (14 głosów) GOSTYŃSKI Leszek: pozycja 7 : 0,14% (11 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYMPATYKÓW POLSKIEJ LEWICY: GRABCZEWSKI Wojciech Tadeusz: pozycja 1 : 0,45% (34 głosów) MOTYLIŃSKA Beata: pozycja 2 : 0,03% (2 głosów) CHEJMANOWSKI Dawid: pozycja 3 : 0,09% (7 głosów) FRONTCZAK Andrzej Edward: pozycja 4 : 0,04% (3 głosów) KOŁTUN Katarzyna: pozycja 5 : 0,12% (9 głosów)



Niebawem otrzymamy oficjalne wyniki PKW na prezydenta we Włocławku

Czekamy na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Gdy zostaną ogłoszone, to u nas dowiesz się, jak głosowali mieszkańcy w wyborach samorządowych 2024 na prezydenta we Włocławku

Kto może kandydować na prezydenta w wyborach samorządowych?

Na prezydenta może kandydować obywatel Polski, który ma prawo wybierania w tych wyborach oraz który najpóźniej w dniu głosowania ma ukończony 25. rok życia. Ponadto warto wiedzieć, że taka osoba nie ma obowiązku stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje

Jak wyglądają wybory na prezydenta?

Aby wygrać wybory, kandydat musi zebrać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli tak się nie stanie, to organizuje się drugą turę wyborów. Dzieje się to czternastego dnia po pierwszym głosowaniu.

Druga tura przebiega w ten sposób, że głos oddaje się na jednego z dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zebrali największą liczbę głosów. Może jednak wystąpić okoliczność, że więcej niż dwóch kandydatów zdobędzie liczbę głosów uprawniających do kandydowania w drugiej turze. W tego typu sytuacji o dopuszczeniu kandydata do wyborów w drugiej turze rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większe poparcie. Natomiast jeśli liczba tych obwodów byłaby wciąż równa, to o podjęciu decyzji rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą.

W drugiej turze wyborów wygrywa kandydat, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów. Tutaj też może wystąpić sytuacja, że kandydaci zbiorą taką samą ilość głosów. W tym wypadku wygranym zostaje ta osoba, która otrzymała więcej głosów w większej liczbie obwodów głosowania niż drugi kandydat.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.