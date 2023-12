Padła główna wygrana w Mini Lotto we Włocławku! Najwyższa w historii

Co to jest Mini Lotto? Jak grać?

Wygrana w Mini Lotto we Włocławku

Zwycięskie liczby w Mini Lotto z 2 grudnia 2023

11

14

16

21

34

W sobotnim losowaniu (nr 6425) ponadto było 239 "czwórek" (każda po 651,30 zł) i 9783 "trójek" (po 23,90 zł).

To 10 wygrana w grach Lotto we Włocławku w 2023 roku. To najwyższa wygrana w Mini Lotto we Włocławku w historii.