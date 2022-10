Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom 7. Międzynarodowego Biennale Miniatur we Włocławku [zdjęcia]

Konkurs przebiegał pod patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu RP.

W dniu 5 lipca 2022 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie:

Przewodniczący:

- prof. Zbigniew Purczyński – ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi

Członkowie:

- prof. Alicja Majewska – UMK w Toruniu

- prof. Zbyněk Janáček – Wydział Artystyczny Uniwersytetu Ostrawskiego

Przyznano następujące nagrody w kategorii malarstwo:

I nagroda: „Halka” Nina Nowicka, Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Polska

II nagroda: „Gdybym rannym słonkiem” Anna Banicka, Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Polska

III nagroda: „Explorer les tourments de l’âme du sommet d’un Moniuszko” Najwa Bouressas, L’établissement de créalivité artistique et littéraire de Khenifra, Maroko

Wyróżnienie: „Podhalański pejzaż” Jagoda Heinrich, Zespół Szkół Plastycznych im. Wł. Hasiora w Koszalinie, Polska

Wyróżnienie: „Ocean of sound S.Monyushki” Vera Kulikovskaya, Art. School, Grodno, Białoruś

Wyróżnienie: „Straszny dwór” Amelia Szabelska, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna w Olsztynie, Polska

Wyróżnienie: „Straszny dwór” Wiktoria Stachowska, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna w Olsztynie, Polska

Wyróżnienie: „If time could turn back” Stephanie Lee Xue Er., Archway of dream drawing, Malezja