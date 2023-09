Policyjna akcja „Prędkość” we Włocławku i powiecie włocławskim. 105 wykroczeń, posypały się mandaty!

Przez całą środę (20.09.23) dzień funkcjonariusze ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku sprawdzali czy kierowcy jadący drogami miasta i powiatu włocławskiego stosują się do przepisów, zwłaszcza w zakresie ograniczeń prędkości. To właśnie nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych, szczególnie tych najtragiczniejszych.