Prasówka tygodniowa z 9.07.2023 we Włocławku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Włocławek, 9.07.2023. 2.07 - 8.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zespół MIG porwał tłumy na lotnisku w Kruszynie. Święto Powiatu Włocławskiego 2023. Zdjęcia, wideo W drugą sobotę lipca na lotnisku w Kruszynie podczas Święta Powiatu Włocławskiego 2023, jedną z gwiazd imprezy był zespół MIG. Zobaczcie zdjęcia z koncertu zespołu, który do wspólnej zabawy porwał tłumy. 📢 Święto Powiatu Włocławskiego 2023 - zdjęcia. Na scenie MIG, Skaldowie, Alicja Deicka oraz Kombii W sobotę 8 lipca w Kruszynie na lotnisku odbyło się Święto Powiatu Włocławskiego 2023. Na scenie pojawili się m.in. Kombii, MIG, Skaldowie oraz Alicja Deicka. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Premier Mateusz Morawiecki w Wiosce w gminie Skępe zainaugurował program 800 plus. Zdjęcia W Wiosce (gmina Skępe) odbyła się ogólnopolska inauguracja rządowego programu 800 plus. Do Wioski przyjechał premier Mateusz Morawiecki i Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej,

Tygodniowa prasówka 9.07.2023: 2.07-8.07.2023 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Targowisko przy ul. Związków Zawodowych we Włocławku - letnia odzież, młode warzywa i owoce. Zdjęcia - 8 lipca 2023 Tak było w drugą lipcową sobotę na popularnym targowisku przy ulicy Związków Zawodowych we Włocławku. Na straganach królują młode owoce i warzywa ale nie tylko. W piękna i słoneczną sobotę nie zabrakło kupujących, którzy w poszukiwaniu nie tylko warzyw i owoców od lokalnych rolników, odwiedzili ten popularny targ. Zobaczcie zdjęcia, sprawdźcie ceny.

📢 Tyle mają wynosić emerytury w 2024 roku. Wyliczenia po waloryzacji Na Radzie Ministrów przyjęliśmy założenia do waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur. Waloryzacja jest przewidywana na poziomie 12,3 proc. Jej łączny koszt to ponad 43 mld zł – podała w połowie czerwca minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym miesiącu. Horoskop miłosny na lipiec 2023 Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na lipiec. Dowiedz się czy czeka się wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? Co czeka Cię w lipcu 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. 📢 Święto Powiatu Włocławskiego 2023 już w sobotę. Program godzinowy koncertów Tradycyjnie w drugą sobotę lipca czeka nas Święto Powiatu Włocławskiego 2023. Na imprezie podwłocławskim Kruszynie wystąpią: Skaldowie, zespół MIG, Alicja Deicka (wygrała 24. odcinek „Szansy na Sukces), KOMBII. Oto program godzinowy imprezy.

📢 Znów główna wygrana w Ekspres Losach, w nowej grze Lotto padła we Włocławku Druga w historii główna wygrana w Ekspres Losach padła we Włocławku. To nowa odmiana gier w Lotto. Tutaj nie czekasz na wynik, bo masz go od razu. W tym roku w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem mamy już 52 wygrane na sumę blisko 7,5 mln złotych. Ile tym razem wygrał szczęśliwiec? Gdzie? Szczegóły w artykule poniżej. 📢 Tak było w upalny pierwszy lipcowy piątek 2023 nad jeziorem Czarnym we Włocławku. Zdjęcia Tak w pierwszy piątek lipca, wypoczywali mieszkańcy nad jeziorem Czarnym we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z 7 lipca 2023 roku.

📢 Tak Włocławek wyglądał na pocztówkach sprzed wielu lat. Zdjęcia Włocławek zmienia się z roku na rok. Świetnie to widać na fotografiach z przeszłości. Dobrze to też ilustrują pocztówki Włocławka. Zobaczcie na zdjęciach, jak niegdyś wyglądało miasto.

