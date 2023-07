Uderzyła w bariery ochronne na DK 91. Miała ponad 2 promile, jechała bez uprawnień. Zdjęcia

Służby informację o zdarzeniu drogowym otrzymały we wtorek 4 lipca 2023 roku około godziny 21.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 41-letnia kierująca pojazdem marki Volkswagen nie dostosowała prędkości do warunków ruchu, straciła panowanie nad samochodem i uderzyła w bariery ochronne - mówi nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. - Kontrola trzeźwości wykazała ponad 2 promile alkoholu w organizmie kierującej. Kobieta odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, bez uprawnień do kierowania i spowodowanie kolizji.