Protest egzaminatorów WORD we Włocławku. Odwołano egzaminy zaplanowane od 12 września 2022! [zdjęcia] Joanna Maciejewska

Egzaminatorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego ponownie protestują. Walczą m. in. o podwyżki wynagrodzeń. W poniedziałek 12 września 2022 roku do ogólnopolskiego protestu dołączyli także egzaminatorzy WORD-u we Włocławku. Jak długo będzie trwał protest? WORD poinformował, że egzaminy nie będą prowadzone do odwołania.