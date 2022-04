Przemysław Frasunkiewicz będzie trenerem koszykarzy Anwilu Włocławek przez najbliższe dwa sezony

– Cieszę się bardzo z tego, że władze Klubu okazały mi tak daleko idące zaufanie. W sporcie bardzo ważna jest długofalowość, przeżyłem to jako zawodnik i teraz patrzę na to z perspektywy trenera. Budowanie zespołu, który koniec końców może osiągnąć sukces to proces i jestem bardzo zadowolony, że będę mógł kontynuować swoją pracę w najlepszym koszykarsko mieście w Polsce, choć oczywiście, zanim wybiegniemy zbyt mocno w przyszłość, należy pamiętać – ja mam to w głowie bardzo mocno – że przede mną i całym zespołem jeszcze wiele pracy w tym sezonie – dodał dla kkwloclawek.pl trener Przemysław Frasunkiewicz.