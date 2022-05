Przy ul. Celulozowej we Włocławku powstaną kolejne bloki. Inwestycja dostała ponad 41 milionów złotych dofinansowania [zdjęcia]

- W ramach drugiego etapu powstaną 144 mieszkania na wynajem. Będą to mieszkania zrealizowane w systemie „pod klucz”. W 14 wariantach, od 27 mkw. do 74 m kw. Do każdego mieszkania przypisana będzie również komórka lokatorska. W ramach zadania zagospodarujemy teren przy budynkach oraz zbudujemy 144 miejsc postojowych dla aut - poinformował na Facebooku Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka, odpowiedzialny za inwestycje w mieście.