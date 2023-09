Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Zdjęcia

Rok szkolny 2023/2024 wyjątkowo nie rozpoczął się 1 września, tak jak to jest zazwyczaj. W związku z tym, że dzień ten przypada w piątek, uroczyste rozpoczęcie nauki zostało zaplanowane na poniedziałek 4 września 2023 roku. Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, zainicjowała uroczysta msza święta, odprawiona w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włocławku.