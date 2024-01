Ruszyła zbiórka choinek we Włocławku. Tu można oddać je za darmo

Zbiórka, której organizatorem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko we Włocławku, trwać będzie w dniach 8-31 stycznia 2024 r. To dobra okazja, żeby zwrócić naturze choinki (nie-plastikowe!), które ozdabiały nasze mieszkania w czasie świąt. Kontenery przeznaczone do choinek są umieszczone w 16 miejscach na terenie miasta.