Senator Krzysztof Kwiatkowski poparł Marka Wojtkowskiego w walce o fotel prezydenta Włocławka

- Dziękuję Markowi za zaproszenie, że tu we Włocławku mogłem uczcić i upamiętnić ofiary zbrodni katyńskiej - mówi Krzysztof Kwiatkowski. - Marek jest człowiekiem skromnym, więc ja tu we Włocławku pierwszy raz publicznie ujawnię, że kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, z polskiej inicjatywy przyjęto Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. To jest dzień, w którym cała Europa pamięta o ofiarach Katynia jako ofiarach totalitaryzmu stalinowskiego. I chcę Markowi podziękować, bo to on mnie kiedyś zainspirował w trakcie jednej z rozmów, kiedy wspólnie byliśmy parlamentarzystami i opowiadał, że o Katyniu pamiętamy w Polsce. Ale niestety o Katyniu, jako o wyjątkowo tragicznym symbolu do tego, do czego prowadzi dykatatura, bardzo często nie wiedzą w innych państwach Unii Europejskiej. Marek był tą osobą, która mnie zainspirowała do tego, że wyszedłem z inicjatywą ustanowienia Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych.

Odkładając na bok historię, dla mnie przyjazd do Włocławka jest wyjątkowy z wielu względów. Marek to świetny gospodarz, świetny prezydent, zaangażowany, żyjący problemami miasta. Nigdy nie zapomnę tych rozmów, jak na przykład ze mną jako wiceszefem senackiego zespołu do spraw energetyki jądrowej o wizji rozwoju miasta i tak zwanym SMR-ze czyli małym reaktorze jądrowym i o tym, jak Włocławek ma się rozwijać. I zawsze, jak tu przyjeżdżam, widzę zmiany, jak miasto pięknieje.