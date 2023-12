Śródmiejski Sylwester 2023 w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Café" we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Dziś jesteśmy w kawiarni po to, aby uczcić śródmiejskiego Sylwestra. Bawimy się troszeczkę wcześniej, ale dla naszych odwiedzających "Śródmieście Cafe" jest to bardzo ważne. Zaprosiliśmy wszystkich, którzy chcieliby się z nami pobawić, ale też i pożegnać. Dziękujemy, że mogliśmy by z wami - mówiła Monika Kacprzak ze stowarzyszenia „Włocławek pomaga”.