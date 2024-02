Strajk generalny rolników. Utrudnienia na drogach we Włocławku i powiecie włocławskim podczas protestu

W piątek 9 lutego 2024 roku rolnicy w naszym regionie planują przeprowadzić trzy manifestacje. Ciągniki rolnicze przejadą z miejscowości Chojny do Włocławka i z powrotem, z Brześcia Kujawskiego do Włocławka i z powrotem oraz z Izbicy Kujawskiej do Lubrańca i z powrotem.