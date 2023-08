Straż Graniczna zatrzymała we Włocławku siedmiu Turków za nielegalny pobyt

Tym razem bydgoscy funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali cudzoziemców na terenie Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku.

Efektem kontroli było ujawnienie i zatrzymanie siedmiu obywateli Turcji w wieku od 19 do 46 lat, którzy złamali przepisy pobytowe obowiązujące na terytorium Polski. U większości z nich cel i warunki pobytu w naszym kraju nie były zgodne z deklarowanymi podczas przekraczania granicy, dwóch z nich nie posiadało wiz ani innych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w Polsce, a niektórzy nie mieli żadnych środków finansowych wymaganych do pokrycia swojego pobytu na terytorium RP, ani nie potrafili wskazać wiarygodnych źródeł ich uzyskania - informuje kpt. SG Dagmara Bielec, rzecznik prasowy Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.