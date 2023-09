Strażacy z JRG nr 2 we Włocławku mają nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy. Zdjęcia

- Jest to nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy. Nazywamy go GCBA 5/3 i jest to typowy wóz do gaszenia pożarów, który przewozi ponad 5 ton wody. Dodatkowo jest wyposażony w odpowiedni sprzęt ratowniczy. Średnio na terenie miasta i powiatu bywa, strażacy wyjeżdżają i 10 razy dziennie, ale bywają dni, że tych wyjazdów jest kilkadziesiąt - mówił st. bryg. Maciej Krzemkowski, Komendant Miejski PSP we Włocławku