Światowy Dzień Zwierząt 2023 we Włocławku - przemarsz z psami przez miasto. Zdjęcia

4 października obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt.

Z tej właśnie okazji Schronisko dla Zwierząt we Włocławku zaprosiło wszystkich do udziału w organizowanej imprezie, która odbyła się 1 października 2023 roku. Święto to rozpoczęło się od przemarszu psów adoptowanych wraz z właścicielami ulicą 3 Maja od placu Wolności do Starego Rynku. Następnie wszyscy przeszli do Klubokawiarni Rejs.