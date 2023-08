Zdjęcia z kolejnego spaceru z psami po Bulwarach we Włocławku. Wideo

Spacery dla tych zwierząt poza swój samotny boks to ogromna radocha, to petarda emocji ale także edukacja zarówno dla zwierząt jak i nas - ludzi. Być może któreś z naszych piękności skradnie komuś serce, być może ktoś z was da domek, spokojne miejsce, szarpaka i dużooo miłości. Ponadto można wspomóc podopiecznych schroniska grosikiem, podczas spaceru wrzucając kawałek swojego serduszka do puszki, którą będą mieli ze sobą wolontariusze. - czytamy na stronie Facebook schroniska.