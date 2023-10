Bieg na 6 Łap z okazji Dnia Kundelka w schronisku dla zwierząt we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Na trasę biegu, lub raczej marszu z czworonogiem wyruszyło w niedzielę bardzo wielu chętnych. Do włocławskiego schroniska, by pospacerować z psem przybyły całe rodziny i grupy znajomych. Włocławianie mieli okazję wziąć podopiecznych schroniska na spacer do pobliskiego lasu gdzie czekała na nich trasa spacerowa o długości około 3km.

Jest to inicjatywa, która daje schroniskowym psom możliwość zarówno ruchu na świeżym powietrzu, jak i socjalizacji, co jest niezwykle ważne przed ich adopcją do nowego domu. Bieg na Sześć Łap to doskonała okazja, aby lepiej poznać psiaka przed podjęciem decyzji o adopcji.