Błogosławieństwo zwierząt domowych w klasztorze franciszkanów we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Takie błogosławieństwo zwierząt domowych organizowane jest po raz pierwszy w naszej parafii, a i prawdopodobnie na terenie Włocławka - mówi o. Mariusz Uniżycki, proboszcz parafii. - W Kościele 4 października wspomina się świętego Franciszka z Asyżu, a my jesteśmy franciszkanami. W wielu miejscowościach franciszkanie urządzają podobne błogosławieństwa dla zwierząt. Jest to bardzo popularne w Europie Zachodniej, we Włoszech, a my próbujemy. Zaprosiliśmy właścicieli z psami, kotami, chomikami...