Szczury na Placu Wolności we Włocławku. Lokatorzy alarmują, że gryzonie wchodzą do mieszkań! [zdjęcia]

Szczury grasują w budynku przy Placu Wolności we Włocławku

Od kilku dni mieszkańcy bloku przy Placu Wolności 7 we Włocławku walczą ze szczurami. Wcześniej widywali co prawda gryzonie biegające po podwórku, ale nie wchodziły one do mieszkań. Na podwórku widać dziury w ziemi, przez które wchodzą szczury.