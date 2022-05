Tak było na 39. Plenerze Malarskim "Włocławek w malarstwie i rysunku" 2022 na przystani nad Wisłą [zdjęcia]

Zobacz wideo: Dzień Flagi 2022 we Włocławku.

W niedzielę na przystani przy ulicy Piwnej we Włocławku odbyła się już 39. edycja Pleneru malarskiego z cyklu Włocławek w malarstwie i rysunku pt. „Ujście Zgłowiączki”. W akcji nad Wisłą wzięło udział ponad 150 osób - dzieci i młodzież włocławskich szkół.

"Celem pleneru jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży zabytkami miasta, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych, wzbogacenie warsztatu rysunkowo-malarskiego, popularyzacja sztuki oraz rozwijanie doświadczeń i zainteresowań artystycznych, a także wyrobienie wśród młodego pokolenia potrzeby obcowania z zabytkami" - tak organizatorzy zachęcali młodych uczestników.

Zadaniem uczestników pleneru było utrwalenie dowolną techniką plastyczną na papierze fragmentu pejzażu Włocławka w okolicy ujścia rzeki Zgłowiączki do Wisły. Tematem przedstawienia mógł most na Zgłowiączce, Pałac Biskupi, fragment bulwarów, widoczne wierze bazyliki katedralnej, zabudowania ulicy Piwnej, na której mieści się stary spichlerz oraz widoki z okolic ujścia Zgłowiączki we wszystkich kierunkach.