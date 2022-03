Tak było na akcji "Wymień plastik na roślinę i bądź eko na wiosnę!" we Włocławku [zdjęcia]

Zobacz wideo: Szkolenie proobronne w ZS nr 4 we Włocławku.

Akcja „Bądź Eko na co dzień”, to cykliczne wydarzenie Gazety Pomorskiej zorganizowane tym razem także we Włocławku przy markecie "Mrówka". Każdy, kto przyniósł odpowiednią ilość butelek i nakrętek, miał możliwość wymienienia ich na rośliny doniczkowe.