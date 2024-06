Tak było na festynie z okazji "Dnia Rodziny" 2024 w Warząchewce, gmina Włocławek. Zdjęcia, wideo

Szczególne podziękowania za zaangażowanie w to wydarzenie jego organizatorzy skierowali do Centrum Krwiodawstwa Bydgoszcz - Oddział Terenowy we Włocławku, a konkretnie do Aleksandry Krajewskiej, przedstawicielki DKMS oraz wolontariuszy DKMS Sylwii Sikorskiej, Beaty Wojtkowskiej, Mariki Wojtkowskiej za przeprowadzenie akcji rejestracji w Bazie Dawców Szpiku DKMS oraz akcji pobrania krwi "Podziel się kropelką".