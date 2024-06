4. Powiatowy Piknik Strażacki 2024 w Choceniu - dotacje dla jednostek i występ kabaretu Czwarta Fala. Zdjęcia, wideo

- Wsparliśmy wszystkie jednostki OSP na naszym terenie przekazując im dotacje po 10 tysięcy złotych dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i po 6 tysięcy złotych dla jednostek spoza KSRG - mówi starosta Roman Gołębiewski. - Ten piknik to luźniejsza forma podziękowania za to wszystko, co robią na co dzień na niwie ratowniczej coraz bardziej skomplikowanej i wyspecjalizowanej. Muszą odpowiadać na potrzeby naszych czasów, ale i za ważną rolę społeczną i kulturalną, którą to w swoich miejscowościach spełniają. A w dniu dzisiejszym łączymy się ze wszystkimi druhami wszystkich jednostek w jednym miejscu.