Tak było na starcie Wiosennego Rajdu Rowerowego 2024 we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Wiosenny Rajd Rowerowy 2024 we Włocławku

Uczestnicy rajdu wyruszyli z Amfiteatru w Parku na Słodowie do Wieńca Zdroju, a dalej do miejscowości Polówka, gdzie przy starym młynie na Zgłowiączce pożegnali mijającą zimę. Po powitaniu wiosny nad Zgłowiączką i krótkim odpoczynku, uczestnicy – tą samą trasą – wrócili do Włocławka. Trasa liczyła 26 kilometrów.