Tak przebiegał Dzień Matki 2023 w klubie Stara Remiza we Włocławku [zdjęcia]

- Święto Matki i Ojca obchodzone na całym świecie ma swoją szczególną wymowę, jest to na pewno jedno z ważniejszych świąt obyczajowych - mówi Lucyna Małobłocka, prezes zarządu WUS. - W przedziale czasu 60 i 70 z plusem zadajemy sobie pytanie: czy w dniu tego święta czujemy się spełnieni. Na takie i podobne pytania każdy z nas musi sobie odpowiedzieć indywidualnie. Szczególnie wtedy, kiedy przeglądamy stare rodzinne fotografie, gdzie spoglądają na nas buzie naszych niemowlaków sprzed lat, następnie dzieci z wypchanym tornistrem wędrujące do szkoły, a dzisiaj dorosłe osoby, które same są już Matkami i Ojcami. Drobne prezenty, jakie otrzymujemy w tym świątecznym dniu nie zastąpią nam miłego dla naszego serca uśmiechu i słowa, które jest plastrem miodu wypowiedziane przez nasze dzieci: Dziękuję Mamo, Dziękuję Tato za życie, za wychowanie i za opiekę, za nieprzespane noce, za każdy uśmiech na dobranoc i za to, że jesteście przy nas na dobre i na złe.