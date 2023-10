Tak przebiegała III runda Włocławskiego Mistrza Kierownicy 2023 we Włocławku. Zdjęcia

- Dziś startuje 21 zawodników w czterech klasach podzielonych według pojemności silnika. Dlatego każdy ma równe szanse. Każda klasa ma swoją klasyfikację, ponadto mamy też klasyfikację generalną. Warunki? Jak kto lubi - właśnie zaczyna padać - mówi Michał Sutorowski z Automobilklubu Włocławskiego. - Z tego, co wiem dużo osób przygotowało się na suchą nawierzchnię, więc pewnie będą zmieniać opony.

21 kierowców wystartowało w trzeciej rundzie Włocławskiego Mistrza Kierownicy na terenie Pchlego Targu przy Al. Kazimierza Wielkiego 12. W sobotę kierowcy-amatorzy walczyli ostatni raz o punkty do klasyfikacji rocznej cyklu WMK 2023 oraz o punkty do IV rundy Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego w Super Sprincie.

- Wracamy na teren po byłej zajezdni autobusowej, gdzie rozgrywana była również pierwsza runda WMK w tym sezonie. Nawierzchnia betonowo-asfaltowa z naturalnymi wysepkami oraz uliczkami daje duże pole do popisu dla startujących zawodników. Różnorodność obiektu pozwala na połączenie szybkości z technicznymi partiami dla wyrównanie szans mocnych i słabszych aut. Jednym słowem każdy znajdzie coś dla siebie! Na pewno atrakcją dla kierowców na trasie imprezy będzie przejazd przez starą stację benzynową usytuowaną w głębi placu. Częściowo nowo wyasfaltowane dróżki sprzyjają szybkiej jeździe i dobrej zabawie - mówią organizatorzy z Automobilklubu Włocławskiego.

Włocławski Mistrz Kierownicy to impreza skierowana jest do kierowców amatorów, w których drzemie żyłka sportowej rywalizacji i chęć sprawdzenia się z bardziej doświadczonym uczestnikami pokonując przygotowaną próbę sportową na czas. Do wzięcia udziału w tego typu zawodach wystarczy auto z aktualnymi badaniami technicznym oraz opłaconą polisą OC, a zawodnik musi posiadać prawo jazdy kat. B i być wyposażony w kask.