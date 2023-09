Taki sprzęt otrzymali ratownicy WOPR z Włocławka. To nowoczesne urządzenia OPRAC.: Joanna Maciejewska

We wrześniu 2023 roku kujawsko-pomorscy ratownicy wodni otrzymali nowoczesny sprzęt służący do akcji poszukiwawczych i ratowniczych. Nowe urządzenia trafiły także do WOPR-u we Włocławku. Włocławscy ratownicy wodni wzbogacili się m. in. o sonary do poszukiwań podwodnych i dron z kamerą termowizyjną.