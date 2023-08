Plażowicz chciał sprawdzić czujność ratowników z Lubienia Kujawskiego? Nurkowie szukali go dwie godziny w jeziorze!

„Dla jednych wydaje się to świetnym żartem dla innych może skończyć się tragedią!!! W dniu wczorajszym (niedziela 20 sierpnia 2023) około godziny 17, jeden z plażowiczów postanowił sprawdzić czujność naszych ratowników, skoczył z pomostu do wody, następnie płynąc pod wodą wynurzył się pod pomostem, popłynął w trzciny i oddalił z kąpieliska. Ratownicy widząc, że po skoku nie wynurzył się ma powierzchnię, rozpoczęli poszukiwania pod wodą” – poinformował WOPR we Włocławku na Facebooku.