Tęcza Topólka wycofała się z rozgrywek A klasy, grupa Włocławek w sezonie 2021/22

Jak czytamy w oświadczeniu na stronie na Facebooku zarząd Klubu dziękuje wszystkim zawodnikom, którzy przez lata reprezentowali barwy klubu i wszystkim tym, którzy wspierali zespół seniorów w ligowych rozgrywkach. Po 22 sezonach spędzonych w "najlepszych ligach świata" musimy powiedzieć dość! Mimo bardzo dobrych warunków do gry, chęci do trenowania, nowego zaplecza, oświetlenia na stadionie - z powodu braków kadrowych, podjęta została jedyna słuszna decyzja. Seniorów już (na razie) nie będzie - stawiamy na młodzież! Gminny Klub Sportowy "Tęcza" Topólka nadal będzie funkcjonował! Zarząd Klubu wkrótce usiądzie do rozmów i stworzy plan rozwoju klubu na najbliższe sezony. Głównym założeniem jest zebranie gminnej młodzieży i stworzenie kilku drużyn młodzieżowych, a w przyszłości fundamentów pod zespół seniorów!