TKM zorganizowało Turniej Akademii Koszykówki Anwil we Włocławku. Zdjęcia

- Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej jako organizator projektu Akademii Koszykówki Anwil, którego głównym sponsorem jest Anwil S.A., prowadzi zajęcia z koszykówki dla dzieci i młodzieży. Projekt trwał do końca lutego, dlatego są to niestety ostatnie zajęcia. Liczymy na to, że zajęcia będą kontynuowane, ponieważ zainteresowanie i frekwencja jest bardzo duża. Dzieci od najmłodszych lat, chętnie przychodzą, a każde dziecko wychodzi z zajęć uśmiechnięte - mówił Michał Mrówczyński, trener w Towarzystwie Koszykówki Młodzieżowej we Włocławku.