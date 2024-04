Tłumy na koncercie Golec uOrkiestra we Włocławku - 20-lecie fundacji Samotna Mama w Hali Mistrzów. Zdjęcia

- Pomysł na fundację Samotna Mama zrodził się na lewicowym spotkaniu w Aeroklubie, podsunęła go jedna z koleżanek - mówi Krzysztof Grządziel. - To chwyciło. Pierwsze biuro było we Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W tym czasie wpadłem też na pomysł, by pobudować Pałac Bursztynowy i tam umieścić fundację. Fundacja działa tam od roku 2009. Potrzeby wtedy były bardzo duże. Organizując pierwsze paczki na święta w roku 2005 przygotowaliśmy ich 2200 sztuk. Działał wolontariat - i to jest grupa godna podziękowań. Dziękuję też tym osobom, które są na tej sali i pomagają wtedy, kiedy tej pomocy naprawdę potrzeba.