Biurowiec Tertio Ponte we Włocławku oficjalnie otwarty. Zdjęcia

Jak podają inwestorzy, Tertio Ponte to pierwszy tak wysokiej klasy obiekt inwestycyjny we Włocławku. Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów oraz ekologicznych rozwiązań inwestycja ta wpisuje się w założenia zrównoważonego budownictwa, co dodatkowo potwierdza uzyskana przez obiekt certyfikacja BREEAM. Bryła nowoczesnego kompleksu biurowo-usługowego łączy atrakcyjną bryłę budynku z dogodną i otoczoną zielenią lokalizacją w rejonie ulic Kruszyńskiej i Broniewskiego we Włocławku. Trzy połączone ze sobą moduły o wysokości 2 i 5 kondygnacji naziemnych oferują najemcom i inwestorom łączną powierzchnię liczącą ponad 10 tys. mkw., a wraz z nią nowe możliwości biznesowe.