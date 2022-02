Tygodniowy przegląd prasy 27.02.2022: Włocławek, 20.02-26.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Przegląd tygodnia: Włocławek, 27.02.2022. 20.02 - 26.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Tłusty czwartek 2022. Te cukiernie czy piekarnie we Włocławku cieszą się pod tym względem największym uznaniem. Przejdź do galerii i zobacz listę TOP 7 miejsc we Włocławku, gdzie można kupić najsmaczniejsze pączki.

W poniedziałek 21 lutego 2022 rusza 5. edycja reality show "Hotel Paradise". Wśród uczestników jest Marika Worach z Torunia. Czy w programie znajdzie miłość swojego życia? Jak sama mówi, w hotelu chciałaby zakochać się po raz ostatni.

Kolejna, piąta już edycja reality show "Hotel Paradise" rusza w poniedziałek 21 lutego 2022 roku. W gronie uczestników znalazł się Michał Macura z Bydgoszczy.