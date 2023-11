Uczniowie z Włocławka i regionu otrzymali stypendia Premiera oraz Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2023/2024. Zdjęcia

48 najzdolniejszych uczniów szkół we Włocławku oraz w ościennych powiatach otrzymało w czwartek stypendia Premiera i Ministra Edukacji i Nauki. Wysokość stypendium to 3 000 zł. Stypendium przyznaje i wypłaca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w postaci jednorazowej nagrody.

W czwartek dyplomy otrzymali stypendyści z Włocławka i powiatów:

włocławskiego

lipnowskiego

rypińskiego

aleksandrowskiego

radziejowskiego

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może uzyskać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Wysokość stypendium określona jest w rozporządzeniu Rady Ministrów i wynosi od tego roku szkolnego 500 złotych miesięcznie. Jest ono wypłacane przez wojewodę w dwóch ratach: pierwsza rata - do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia, druga rata - do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.