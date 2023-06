W LZK we Włocławku uczniowie zaprezentowali "Romeo i Julię" w języku angielskim z XVI wieku [zdjęcia]

- Jest to przedstawienie w języku angielskim - tekst z oryginału sztuki Williama Szekspira był nie lada wyzwaniem dla występujących - mówi Agata Barańska, nauczycielka języka angielskiego. - Zaczniemy od prologu, który pokrótce opisuje dana sztukę, następnie wstępu, który wprowadza nas do najbardziej znanej sceny z Romea i Julii czyli sceny balkonowej. Kolejno będą to piękne wyznania, potajemny ślub, "mistykowane" samobójstwo a w końcu śmierć kochanków... i pojednanie rodów.

Dziękuję Joannie Gołembiewskiej za nieocenioną pomoc w realizacji przedstawienia oraz Radzie Rodziców, która przekazała środki na dekorację sceny.