Włocławek sprzed lat ożywa na kolorowych zdjęciach. Tak wyglądał 80 i 90 lat temu

Często zabieraliśmy naszych czytelników w podróż do minionych czasów. Fascynacja przeszłością jest czymś, co łączy wielu z nas. Przeglądanie starych zdjęć pozwala nie tylko na chwilę nostalgii, ale również na lepsze zrozumienie historii i zmian, jakie zaszły w naszym otoczeniu. Włocławek, miasto z bogatą historią, często był bohaterem naszych archeologicznych eskapad. Dzięki archiwom, takim jak Narodowe Archiwum Cyfrowe czy prywatne kolekcje, mogliśmy pokazać naszym czytelnikom, jak zmieniało się miasto.

Nowa jakość starych zdjęć Włocławka

Często zabieraliśmy naszych czytelników w podróż do minionych czasów. Niesamowitym jest móc zobaczyć dawne ulice, budynki, ludzi i wydarzenia miejskie we Włocławku. Były to archiwalne, często czarni-białe zdjęcia. Dzięki nowoczesnym technologiom możemy przyjrzeć się im raz jeszcze - tym razem w kolorze. Zdjęcia zyskują nowy blask i nową jakość. To pokolorowane archiwalne zdjęcia. Zobaczcie je w naszej galerii!