Włocławek wyda ponad milion złotych na świąteczne dekoracje. Takie zdanie na ten temat mają mieszkańcy miasta. Zdjęcia, opinie

Zdania mieszkańców na temat zimowego przystrojenia miasta, które pochłonie ponad milion złotych, są podzielone. Jedni popierają pomysł, mówiąc że we Włocławku brakuje iluminacji, które mogłyby podkreślić magiczną atmosferę świąteczno-noworoczny czas. Podkreślają, że sprawią dzieciom niezwykłą frajdę i sprawią, że miasto przestanie być szare. Dla innych natomiast to zbędny wydatek i zbyt duża kwota przeznaczona na tego typu atrakcje.

- Iluminacje świąteczne to przede wszystkim frajda dla dzieciaków, ale nie tylko - mówi pan Alicja z Włocławka. - Dzięki temu miasto w końcu nie będzie szare. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia to ma być świątecznie. Może nawet padać deszcz, ale jest dzięki temu świąteczna atmosfera. Sami wybieramy się teraz z rodziną do Lumina Parku do Bydgoszczy na oglądanie świetlnych dekoracji. We Włocławku właśnie brakuje świątecznych iluminacji. Tym bardziej warto, bo przecież obecnie iluminację zapewniają LED-y, które nie pożerają dużej ilości energii elektrycznej.