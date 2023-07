Wypadek na Grodzkiej we Włocławku. Zderzenie busa z audi. Zdjęcia

O godzinie 12:05 dostaliśmy zgłoszenie o wypadku na ul. Grodzkiej we Włocławku. W zdarzeniu udział brał: bus i samochód osobowy. Autami podróżowali tylko kierowcy. Kierująca audi jest pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego. Na miejscu zdarzenia są m. in. dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej - informuje st. kpt. Joachim Zefert, dowódca JRG 2 we Włocławku.