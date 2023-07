Wypadek w powiecie włocławskim. 46-letni motorowerzysta zabrany do szpitala

Kierujący autem w tym czasie wykonywał manewr skrętu w lewo do swojej posesji. W wyniku zdarzenia kierujący motorowerem został zabrany do szpitala w Płocku. Tam okazało się, że jego obrażenia są powyżej dni 7. Kierujący autem był trzeźwy, a od kierującego motorowerem pobrano krew do badania i od jej wyników będzie zależało, czy był trzeźwy - informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.