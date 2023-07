Zarobki w szkole w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy nauczyciele mają szanse na podwyżkę? OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Nauczyciel to zawód wymagający i słabo wynagradzany. Społeczeństwo źle ocenia nauczycieli, rodzice narzekają, że muszą posyłać dzieci na korepetycje, że nauczyciele słabo uczą. Młodzi ludzie nie wybierają już tego zawodu, szczególnie w szkołach branżowych brakuje nauczycieli przedmiotów zawodowych. Zarobki w szkole przestały być konkurencyjne. Ile zarabia nauczyciel w polskiej szkole? Na kolejnych zdjęciach znajdziecie konkretne kwoty, jakie trafiają na konta nauczycieli >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (14 zdjęć)

Już od kilku lat związki zawodowe informują o niskich wynagrodzeniach nauczycieli w stosunku do stale rosnącej pensji minimalnej. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. To rodzi wiele nieścisłości na drodze nauczyciel - społeczeństwo. W 2023 roku nauczyciele otrzymali podwyżkę, czy czeka ich kolejna od nowego roku szkolnego? Sprawdzamy.