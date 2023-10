Zderzenie fordów, focusa z mondeo, we Włocławku. 41-latek ukarany mandatem

- Policjanci ustalili, ze 41-latek jadąc samochodem marki Ford Focus, ulicą Kruszyńska nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i po wjechaniu na skrzyżowanie doprowadził do zderzenia z fordem mondeo poruszającym się ulicą Zbiegniewskiej. Zdarzenie zakwalifikowane jako kolizja drogowa i na sprawcę mundurowi nałożyli mandat karny. Uczestnicy byli trzeźwi - powiedział sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.