Zderzenie opla z hondą na skrzyżowaniu Okrzei - Wronia we Włocławku. Zdjęcia

Do zdarzenia drogowego, na skrzyżowaniu Okrzei - Wronia we Włocławku, doszło w sobotę (28.10.2023) około godziny 9:40

Policjanci ustalili, że 29-latka jadąc oplem, ulicą Wronią w kierunku ul. Kruszyńskiej, nie zastosowała się do sygnalizacji świetlnej i doprowadziła do zderzenia z samochodem marki Honda. Ten jechał ulicą Okrzei w kierunku Torunia. Policjanci za spowodowanie kolizji drogowej ukarali kierującą oplem mandatem karnym. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi - poinformował sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.